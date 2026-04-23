BVB oder Eintracht: Benkara hat sich entschieden

Elias Benkara stehen spannende Optionen zur Verfügung. Feyenoord Rotterdam und der RSC Anderlecht beschäftigen sich mit dem Innenverteidiger, Eintracht Frankfurt soll sogar Kontakt zum 18-Jährigen aufgenommen haben. Das Nachwuchstalent hat jedoch andere Pläne.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich Benkara dazu entschieden, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund zu verlängern. In Kürze werde der gebürtige Frankfurter ein neues Arbeitspapier bis 2029 unterschreiben.

Dem Boulevardblatt zufolge glaubt Benkara daran, sich bei den Profis durchsetzen zu können. Zweimal stand er bislang im Profikader der ersten Mannschaft. Auch die Verantwortlichen trauen dem Rechtsfuß, der bereits für die algerische Nationalmannschaft berufen wurde, den Durchbruch zu. Die bevorstehende Verlängerung ist daher für beide Seiten ein wichtiges Zeichen.