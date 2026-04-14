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Bundesliga

Schnäppchen: Eintracht wildert beim BVB

Die Kaderplaner von Eintracht Frankfurt haben es auf ein Schnäppchen aus Dortmund abgesehen. Kontakt wurde bereits geknüpft.

von David Hamza - Quelle: Absolut Fussball
1 min.
Markus Krösche zeigt Albert Riera, wo es langgeht @Maxppp

In den Poker um Abwehrjuwel Elias Benkara (18) schaltet sich jetzt auch Eintracht Frankfurt ein. Im ‚Bild‘-Podcast ‚True or Not True‘ ist von einer Kontaktaufnahme die Rede, das Onlineportal ‚Absolut Fussball‘ berichtet, dass die SGE den Innenverteidiger schon seit einiger Zeit im Blick hat.

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Neben Frankfurt zeigen auch der RSC Anderlecht und Feyenoord Rotterdam Interesse. Benkaras Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus, der BVB würde gerne verlängern.

Dem 1,93 Meter großen Rechtsfuß gefällt dem Vernehmen nach aber die Perspektive nicht. Dreimal schaffte es Benkara in dieser Saison in den Profikader, auf einen Einsatz wartet er nach wie vor. Stattdessen läuft der Abwehrspieler für das Dortmunder Regionalliga-Team auf.

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Auch auf Länderebene ist Benkaras Zukunft offen: Im November wurde der zweifache deutsche U17-Nationalspieler erstmals ins Aufgebot der algerischen A-Nationalmannschaft berufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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