Schnäppchen: Eintracht wildert beim BVB

In den Poker um Abwehrjuwel Elias Benkara (18) schaltet sich jetzt auch Eintracht Frankfurt ein. Im ‚Bild‘-Podcast ‚True or Not True‘ ist von einer Kontaktaufnahme die Rede, das Onlineportal ‚Absolut Fussball‘ berichtet, dass die SGE den Innenverteidiger schon seit einiger Zeit im Blick hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Frankfurt zeigen auch der RSC Anderlecht und Feyenoord Rotterdam Interesse. Benkaras Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus, der BVB würde gerne verlängern.

Dem 1,93 Meter großen Rechtsfuß gefällt dem Vernehmen nach aber die Perspektive nicht. Dreimal schaffte es Benkara in dieser Saison in den Profikader, auf einen Einsatz wartet er nach wie vor. Stattdessen läuft der Abwehrspieler für das Dortmunder Regionalliga-Team auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch auf Länderebene ist Benkaras Zukunft offen: Im November wurde der zweifache deutsche U17-Nationalspieler erstmals ins Aufgebot der algerischen A-Nationalmannschaft berufen.