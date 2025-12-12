Liverpool: Leistungsträger wochenlang raus

Der FC Liverpool muss in den kommenden Wochen auf Cody Gakpo verzichten. Wie Arne Slot auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Brighton & Hove Albion (Samstag, 16 Uhr) bestätigte, wird der 26-Jährige den Reds mehrere Wochen aufgrund einer Muskelverletzung fehlen. Auch Ex-Stuttgarter Wataru Endo (32) muss mit einer Knöchelverletzung aussetzen.

Gakpo ist in dieser Spielzeit mit sieben Torbeteiligungen (vier Tore, drei Vorlagen) einer der wenigen Lichtblicke in der Offensive des amtierenden Premier League-Meisters. Der Niederländer war im Januar 2023 von PSV Eindhoven an die Merseyside gewechselt und erzielte seitdem 46 Tore in 149 Pflichtspielen.