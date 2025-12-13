Menü Suche
Premier League

Keine Gnade bei Salah

von Lukas Hörster
1 min.
Mohamed Salah ist fassungslos @Maxppp
Liverpool Brighton

Obwohl Mohamed Salah für die heutige Partie gegen Brighton & Hove Albion (16 Uhr) in den Kader des FC Liverpool zurückkehrt, bleibt Trainer Arne Slot auch gewissermaßen hart mit dem Superstar. Salah sitzt zu Spielbeginn nämlich nur auf der Bank, das geht aus der offiziellen Aufstellung hervor.

Liverpool FC
The Reds to take on Brighton this afternoon 👊🔴 #LIVBHA
Zur Vorgeschichte: Salah musste schon in den vorangegangenen drei Premier League-Partien zunächst draußen bleiben. Beim 3:3 bei Leeds United vor einer Woche wurde der 33-Jährige nicht mal eingewechselt und ließ seinem Unmut in einem Interview anschließend freien Lauf. Für Liverpools folgende Partie bei Inter Mailand (1:0) wurde Salah daher aus dem Kader gestrichen. Nun steht im Raum, dass die heutige Partie in Anfield sein Abschied vom LFC wird. Der Ägypter reist nämlich bald zum Afrika-Cup, anschließend steht ein Wechsel nach Saudi-Arabien im Raum.

Premier League
Liverpool
Mohamed Salah

Premier League
Liverpool Logo FC Liverpool
Mohamed Salah Mohamed Salah
