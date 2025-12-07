Liverpool-Knall: Salah attackiert Trainer Slot und deutet Abschied an

Beim FC Liverpool kehrt keine Ruhe ein. Am gestrigen Samstag mussten die Reds den nächsten Rückschlag verkraften, gaben in der Nachspielzeit den sicher geglaubten Sieg gegen Leeds United in der Nachspielzeit aus der Hand. Mohamed Salah wurde beim 3:3-Remis zum dritten Mal in Folge nicht für die Startelf nominiert und durfte nicht einmal als Einwechselspieler ran. Nach der Partie holte der Superstar zum Rundumschlag aus.

Gegenüber den Medienvertretern ließ der 33-Jährige verlauten: „Ich konnte nicht glauben, dass ich 90 Minuten lang auf der Bank saß. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Ich glaube, so etwas passiert mir zum ersten Mal in meiner Karriere. Ich bin sehr enttäuscht, ich habe über die Jahre so viel für diesen Verein geleistet, besonders in der letzten Saison. Es scheint, als hätte mich der Verein fallen gelassen. So fühle ich mich.“

Zerbrochenes Verhältnis zu Slot

„Jemand will, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme“, so Salah weiter, „der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank, also kann ich sagen, dass sie diese Versprechen nicht gehalten haben.“ Über seine Beziehung zu Coach Arne Slot offenbarte der Flügelflitzer: „Ich hatte früher ein gutes Verhältnis zu ihm. Jetzt haben wir kein Verhältnis mehr und ich weiß nicht, warum.“

Die Situation sei für Salah „nicht akzeptabel, um ehrlich zu sein. Wenn ich woanders wäre, würde jeder Verein seine Spieler schützen. Jetzt heißt es: ‚Werft Mo aus dem Team, weil er ein Problem in der Mannschaft ist‘. Ich glaube nicht, dass ich ein Problem bin. Ich kämpfe nicht jeden Tag um meine Position, weil ich sie mir verdient habe. Ich bin nicht größer als der Verein. Ich bin nicht größer als irgendetwas. Aber ich habe sie mir verdient.“

Salah schließt Blitz-Abschied nicht aus

Der ägyptische Nationalspieler deutete sogar einen baldigen Abschied an: „Ich habe meine Eltern angerufen und ihnen gesagt, sie sollen zum Spiel gegen Brighton (nächsten Samstag, 16 Uhr, Anm. d. Red.) kommen. Es ist egal, ob ich spiele oder nicht. Ich werde es genießen. Ich werde einfach in Anfield sein und mich vor dem Afrika-Cup von den Fans verabschieden, weil ich nicht weiß, was dann passieren wird.“

Zwischen Salah und Liverpool kriselt es gewaltig, die über so viele Jahre so erfolgreiche Ära neigt sich offenbar dem Ende. Erst im April hatte der Außenstürmer seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Nach Salahs Worten nicht ausgeschlossen, dass sich die Wege schon bald trennen. Die saudische Liga baggert seit langem intensiv, das Fundament für einen Wechsel im kommenden Sommer steht bereits. Oder verlässt der Linksfuß die Reds schon im Winter?