Überraschende Entscheidung bei Salah

Arne Slot öffnet Mohamed Salah (33) die Tür. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der niederländische Trainer den Außenstürmer für das morgige Premier League-Spiel gegen Brighton & Hove Albion (16 Uhr) in den Kader berufen.

Das für heute anberaumte Gespräch zwischen den beiden Protagonisten ist also offenbar positiv verlaufen. „Ich werde heute Vormittag mit Mo sprechen. Das Ergebnis dieses Gesprächs entscheidet darüber, wie es morgen aussieht“, hatte Slot auf der heutigen Pressekonferenz angekündigt.

Ob der Salah-Abschied für den Winter damit endgültig vom Tisch ist, wird sich allerdings noch zeigen. Schließlich hatte Salah nicht nur in Richtung Trainer sehr deutliche Worte gefunden. „Ich bin sehr enttäuscht, ich habe über die Jahre so viel für diesen Verein geleistet, besonders in der letzten Saison. Es scheint, als hätte mich der Verein fallen lassen. So fühle ich mich“, so der Ägypter vor fast genau einer Woche.