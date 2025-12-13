Menü Suche
Kommentar
Premier League

Salah meldet sich mit Premier League-Rekord zurück

Mohamed Salah bestimmte in der vergangenen Woche die Schlagzeilen rund um den FC Liverpool. Nun meldete er sich eindrucksvoll zurück.

von Lukas Hörster
1 min.
Mohamed Salah wird von Arne Slot beobachtet @Maxppp
Liverpool 2-0 Brighton

Am Mittwoch im Spiel bei Inter Mailand (1:0) war er nach seinem Skandalinterview suspendiert. Doch im heutigen Ligaspiel gegen Brighton & Hove Albion (2:0) durfte Mohamed Salah wieder mitmischen. In der 33. Minute kam die Vereinslegende des FC Liverpool unter großem Applaus für den verletzten Joe Gomez in die Partie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und Salah ließ sich nicht lange bitten: In der 60. Minute fand seine Ecke den Kopf von Hugo Ekitiké, der sein zweites Tor des Tages erzielte und damit den Endstand herbeiführte.

Für Salah war es der 277. Scorerpunkt für den LFC in der Premier League – neuer Rekord. Nie zuvor war ein Spieler an mehr Toren für einen einzigen Klub in Englands höchster Spielklasse beteiligt. Salah stieß damit Wayne Rooney (Manchester United) vom Thron.

Unter der Anzeige geht's weiter
Liverpool FC
With that assist for Hugo… 🅰️

Mo now has the most goal involvements for a single club in Premier League history 👏
Bei X ansehen

Nicht auszuschließen, dass diese Torvorlage gerade noch rechtzeitig kam. Denn Salah reist nun erstmal mit Ägypten zum Afrika-Cup nach Marokko ((21. Dezember bis 18. Januar). Im Anschluss, so wird kolportiert, könnte Salah in Saudi-Arabien anheuern. Schließlich hatte er seinen Stammplatz bei den Reds zuletzt verloren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liverpool
Mohamed Salah

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liverpool Logo FC Liverpool
Mohamed Salah Mohamed Salah
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert