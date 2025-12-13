Salah meldet sich mit Premier League-Rekord zurück

Am Mittwoch im Spiel bei Inter Mailand (1:0) war er nach seinem Skandalinterview suspendiert. Doch im heutigen Ligaspiel gegen Brighton & Hove Albion (2:0) durfte Mohamed Salah wieder mitmischen. In der 33. Minute kam die Vereinslegende des FC Liverpool unter großem Applaus für den verletzten Joe Gomez in die Partie.

Und Salah ließ sich nicht lange bitten: In der 60. Minute fand seine Ecke den Kopf von Hugo Ekitiké, der sein zweites Tor des Tages erzielte und damit den Endstand herbeiführte.

Für Salah war es der 277. Scorerpunkt für den LFC in der Premier League – neuer Rekord. Nie zuvor war ein Spieler an mehr Toren für einen einzigen Klub in Englands höchster Spielklasse beteiligt. Salah stieß damit Wayne Rooney (Manchester United) vom Thron.

Nicht auszuschließen, dass diese Torvorlage gerade noch rechtzeitig kam. Denn Salah reist nun erstmal mit Ägypten zum Afrika-Cup nach Marokko ((21. Dezember bis 18. Januar). Im Anschluss, so wird kolportiert, könnte Salah in Saudi-Arabien anheuern. Schließlich hatte er seinen Stammplatz bei den Reds zuletzt verloren.