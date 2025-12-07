Nach Salah-Knall: „Keine Zweifel“ an Saudi-Wechsel – erste Interessenten

„Ich habe meine Eltern angerufen und ihnen gesagt, sie sollen zum Spiel gegen Brighton (nächsten Samstag, 16 Uhr, Anm. d. Red.) kommen. Es ist egal, ob ich spiele oder nicht. Ich werde es genießen. Ich werde einfach in Anfield sein und mich vor dem Afrika-Cup von den Fans verabschieden, weil ich nicht weiß, was dann passieren wird“, ließ Mohamed Salah tief blicken.

Am Tag nach dem bemerkenswerten Interview ist man sich vor allem in Saudi-Arabien sicher, dass der Ägypter den FC Liverpool verlassen wird. „Wir sind absolut davon überzeugt, dass Mo Salah nach Saudi-Arabien kommen wird. Daran besteht kein Zweifel“, zitiert der ‚Telegraph‘ einen anonymen „hochrangigen Vertreter“ der SPL.

Als potenzielle neue Arbeitgeber nennt die Tageszeitung Al Hilal und Al Ittihad. Auch wenn Salah einen Winter-Wechsel offensiv andeutete, ist es fraglich, ob es wirklich dazu kommen wird. Der 33-Jährige verlängerte erst im April dieses Jahres seinen Kontakt an der Anfield Road bis 2027.

Daher wäre ein Deal im Sommer leichter zu realisieren. Entsprechend unsicher gibt sich auch der Saudi-Funktionär: „Wir wissen nur noch nicht, ob es im Januar, im nächsten Transferfenster oder im nächsten Sommer sein wird.“ Bereits 2023 verhandelte Salah mit den Wüsten-Klubs. Auch wenn man damals nicht zusammenkam, sollen die Verhandlungen mit der Aussicht beendet worden sein, sie in der Zukunft fortzuführen.