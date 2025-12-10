Menü Suche
Kommentar
Premier League

Slot wird deutlich: Keine Chance auf Salah-Rückkehr?

von Julian Jasch - Quelle: Amazon Prime
1 min.
Arne Slot schaut ratlos @Maxppp

Arne Slot wurde nach dem gestrigen 1:0-Sieg des FC Liverpool über Inter Mailand in der Champions League auf die großen Irritationen um Mohamed Salah (33) angesprochen. Bei ‚Amazon Prime‘ entgegnete der LFC-Cheftrainer auf entsprechende Nachfrage von Clarence Seedorf: „Du hast gesagt, dass jeder Fehler im Leben macht. Aber sieht der Spieler selbst ein, dass er einen Fehler gemacht hat? Und sollte die Initiative (für ein Gespräch, Anm. d. Red.) vom Spieler kommen oder von mir?“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Kontext: Salah hatte sich wegen seiner geringen Einsatzzeiten kritisch gegenüber Slot geäußert und gleichzeitig seinen Wechsel angedeutet. Daraufhin strich ihn der niederländische Übungsleiter aus dem Kader für die gestrige Partie. Bereits am kommenden Samstag (15 Uhr) beim Spiel gegen Brighton & Hove Albion will sich der ägyptische Superstar von den Fans verabschieden. Nach dem anschließenden Afrika-Cup geht es für Salah womöglich in der saudischen Pro League weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
UEFA Champions League
Liverpool
Arne Slot
Mohamed Salah

Weitere Infos

Premier League Premier League
UEFA Champions League UEFA Champions League
Liverpool Logo FC Liverpool
Arne Slot Arne Slot
Mohamed Salah Mohamed Salah
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert