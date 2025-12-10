Slot wird deutlich: Keine Chance auf Salah-Rückkehr?

Arne Slot wurde nach dem gestrigen 1:0-Sieg des FC Liverpool über Inter Mailand in der Champions League auf die großen Irritationen um Mohamed Salah (33) angesprochen. Bei ‚Amazon Prime‘ entgegnete der LFC-Cheftrainer auf entsprechende Nachfrage von Clarence Seedorf: „Du hast gesagt, dass jeder Fehler im Leben macht. Aber sieht der Spieler selbst ein, dass er einen Fehler gemacht hat? Und sollte die Initiative (für ein Gespräch, Anm. d. Red.) vom Spieler kommen oder von mir?“

Zum Kontext: Salah hatte sich wegen seiner geringen Einsatzzeiten kritisch gegenüber Slot geäußert und gleichzeitig seinen Wechsel angedeutet. Daraufhin strich ihn der niederländische Übungsleiter aus dem Kader für die gestrige Partie. Bereits am kommenden Samstag (15 Uhr) beim Spiel gegen Brighton & Hove Albion will sich der ägyptische Superstar von den Fans verabschieden. Nach dem anschließenden Afrika-Cup geht es für Salah womöglich in der saudischen Pro League weiter.