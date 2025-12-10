Luiz spricht über Pafos und Karriereende

Für David Luiz steht schon länger fest, dass er seine Karriere beim Pafos FC auf Zypern beenden möchte. Im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ verrät die 38-jährige Verteidigerlegende: „Ich kenne dieses Projekt seit zwei bis drei Jahren, die Eigentümer sind großartige Menschen. Ich wollte meine Karriere schon immer hier in Pafos beenden.“ Bis 2027 steht der Brasilianer noch beim Champions League-Teilnehmer unter Vertrag.

Neben dem sportlichen Aspekt spielten aber auch andere Dinge eine Rolle in der Entscheidungsfindung des ehemaligen Nationalspielers: „Es gibt Sonne, Meer und meine Kinder haben Spaß. Ich war schon immer ein neugieriger Mensch und muss sagen, dass sich der Fußball in Zypern weiterentwickelt. Mit Pafos spielen wir in der Champions League, meine Mitspieler zeigen ein hohes Niveau.“ Heute Abend geht es um 21 Uhr gegen Juventus Turin. Derzeit rangiert Pafos mit sechs Punkten auf Platz 24 der Tabelle und wäre somit für die Zwischenrunde qualifiziert.