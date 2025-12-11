Menü Suche
Kommentar 1
Nächstes Talent auf Bayern-Radar

von Dominik Schneider - Quelle: Bolavip.com
Der FC Bayern wird mit dem nächsten Talent aus Südamerika in Verbindung gebracht. Das Sportnachrichtenportal ‚Bolavip‘ berichtet, dass die Münchner neben Manchester United, Atlético Madrid und dem RSC Anderlecht zu den Klubs zählen, die Ederson Castillo (17) von LDU Quito ins Auge gefasst haben. Ob das Interesse der genannten Vereine am Mittelfeldspieler über das Scouting hinausgeht, bleibt vorerst offen.

Castillo ist nicht der einzige Jungprofi aus Ecuador, der sich in den Fokus des deutschen Rekordmeisters gespielt hat. Dem Vernehmen nach arbeitet man an der Säbener Straße mit Hochdruck an der Verpflichtung von Virgilio Olaya, einem 17-jährigen Innenverteidiger von SD Aucas. Der Deal ist allerdings noch nicht final über die Bühne.

