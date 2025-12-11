Menü Suche
Musiala-Comeback terminiert

von Dominik Schneider - Quelle: tz
1 min.
Jamal Musiala sitzt auf dem Platz @Maxppp

Jamal Musialas Rückkehr in den Spielbetrieb nimmt immer konkretere Formen an. Laut der ‚tz‘ macht der verletzte Ausnahmekönner große Fortschritte und könnte schon am 6. Januar im Testspiel des FC Bayern gegen RB Salzburg mit von der Partie sein. Zuletzt wurden die Trainingseinheiten des Nationalspielers immer intensiver, beinhalteten bereits Zweikampf- und Torschussübungen.

Vor einigen Wochen spekulierte Sportvorstand Max Eberl noch auf ein Comeback des Superstars im Dezember. Nun verschiebt sich der Zeitpunkt wohl minimal. Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer hatte sich Musiala nach einem Zusammenstoß mit Gianluigi Donnarumma eine schwere Verletzung zugezogen, die ihn ein halbes Jahr außer Gefecht setzte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
