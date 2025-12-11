VfB-Juwel Jovanovic im Winter weg?

Der VfB Stuttgart könnte nach Jovan Milosevic (21) auch Lazar Jovanovic (19) bei Partizan Belgrad parken. Nach Informationen der serbischen Zeitung ‚Sportinjo Informer‘ wittert der Hauptstadtklub seine Chance beim Toptalent, das beim VfB so gut wie keine Rolle spielt. Angedacht ist dem Bericht zufolge ein Leih-Geschäft im Winter.

Jovanovic wechselte im Sommer für fünf Millionen Euro als Hoffnungsträger von Stadtrivale Roter Stern Belgrad ins Schwabenland. Bislang konnte sich der serbische U21-Nationalspieler noch nicht durchsetzen, erst 124 Spielminuten stehen zu Buche. Spielpraxis könnte der Rechtsaußen bald in seiner Heimat sammeln.