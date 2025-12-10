Menü Suche
Auch VfB von Wettskandal betroffen?

von Dominik Schneider - Quelle: Sabah Spor
1 min.
Ismail Yüksek 2324 Fenerbahce @Maxppp

Der türkische Wettskandal zieht weitere Kreise als bisher gedacht. Laut ‚Sabah Spor‘ ist auch eine Partie mit der Beteiligung des VfB Stuttgart vom Vorwurf der Manipulation betroffen. So soll Mert Hakan Yandas (31) von Fenerbahce über einen Freund hohe Summen auf eine Gelbe Karte von Teamkollege Ismail Yüksek (26) im Europa League-Spiel gegen die Schwaben (1:0) gesetzt haben.

In der Nachspielzeit erhielt Yüksek die Verwarnung vom Schiedsrichter nach einer Rudelbildung, dementsprechend wurde die Wette gewonnen. Yandas wurde bereits in Gewahrsam genommen, zur Rolle von Yüksek gibt es derzeit noch keine näheren Angaben. Der VfB verlor die Partie gegen die Gelben Kanarienvögel. Ob der Wettskandal Auswirkungen auf die Wertung der betroffenen Spiele haben wird, ist noch offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
