Union: Leite-Abnehmer gefunden?

Diogo Leite hat Interesse in der türkischen Süper Lig geweckt. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ streckt Fenerbahce die Fühler nach dem linksfüßigen Innenverteidiger von Union Berlin aus. Der Bundesligist seinerseits sei bestrebt, den Portugiesen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, im Winter abzugeben, um noch eine Ablöse zu kassieren.

In der Dreierkette von Trainer Steffen Baumgart ist Leite über Großteile der bisherigen Hinrunde gesetzt, insofern müssten die Berliner im Falle eines Wintertransfers reagieren. Interesse soll an Felix Uduokhai (28) von Fenerbahces Stadtrivale Besiktas bestehen, der ebenfalls über einen starken linken Fuß verfügt.