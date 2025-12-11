Begehrtes BVB-Juwel Paulina plant Winter-Abflug

Borussia Dortmund droht im Winter der Verlust eines vielversprechenden Talents. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge möchte Jordi Paulina (21) den BVB in der anstehenden Wechselperiode verlassen. Aus Belgien seien der RSC Anderlecht und der KV Mechelen, aus der Niederlande die Go Ahead Eagles interessiert.

Zudem befinde sich Paulina im Blickfeld deutscher Zweitligisten. In der laufenden Saison kommt der Stürmer auf acht Torbeteiligungen in elf Spielen für die Dortmunder Reserve. Der Vertrag des Nationalspielers von Deutschland-Gegner Curaçao läuft noch bis 2027.