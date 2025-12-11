Bundesliga
Begehrtes BVB-Juwel Paulina plant Winter-Abflug
@Maxppp
Borussia Dortmund droht im Winter der Verlust eines vielversprechenden Talents. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge möchte Jordi Paulina (21) den BVB in der anstehenden Wechselperiode verlassen. Aus Belgien seien der RSC Anderlecht und der KV Mechelen, aus der Niederlande die Go Ahead Eagles interessiert.
Unter der Anzeige geht's weiter
Zudem befinde sich Paulina im Blickfeld deutscher Zweitligisten. In der laufenden Saison kommt der Stürmer auf acht Torbeteiligungen in elf Spielen für die Dortmunder Reserve. Der Vertrag des Nationalspielers von Deutschland-Gegner Curaçao läuft noch bis 2027.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden