Allofs-Aus terminiert – spannender Nachfolger

Die Tage von Klaus Allofs bei Fortuna Düsseldorf sind gezählt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden die Flingeraner im Anschluss an das anstehende Zweitliga-Spiel am Sonntag (13:30 Uhr) bei der SV Elversberg spätestens am kommenden Montag den Wechsel auf der Sportvorstand-Position vollziehen. Schon Anfang dieses Monats hatte der 69-Jährige offiziell angekündigt, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus bringt die Boulevardzeitung zwei neue Namen als mögliche Nachfolger ins Spiel. Demnach „sieht alles danach aus, dass entweder Sebastian Schindzielorz oder Sven Mislintat“ das Allofs-Erbe antreten werden. Laut der ‚Bild‘ befinden sich die Verhandlungen „in der finalen Phase“. In der Hinterhand soll der Zweitligist einen dritten Namen auf der Liste haben. Der ‚kicker‘ hatte zuletzt Jörg Schmadtke, Uwe Klein und Ben Manga als mögliche Kandidaten genannt.