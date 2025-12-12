Menü Suche
Fortuna entscheidet sich für Mislintat

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Sven Mislintat im BVB-Trainingsanzug @Maxppp

Sven Mislintat wird aller Voraussicht nach neuer Sportchef bei Fortuna Düsseldorf. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der Zweitligist für den 53-jährigen Ex-Dortmunder entschieden – Sebastian Schindzielorz guckt somit in die Röhre.

Komplett durch sei der Deal zwar noch nicht, dennoch läuft alles darauf hinaus, dass Mislintat in Kürze Klaus Allofs ersetzt. Der Sportvorstand scheidet nach der Partie bei der SV Elversberg am Sonntag (13 Uhr) aus dem Amt.

Update (14:57 Uhr): Laut ‚Sky‘ hat Mislintat der Fortuna inzwischen zugesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
