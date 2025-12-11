Menü Suche
Fortuna: Fehlgriff vor Blitz-Abschied

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Zan Celar beim Training @Maxppp

Zweitligist Fortuna Düsseldorf will Angreifer Zan Celar nach nur einem halben Jahr schon wieder loswerden. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 26-jährige Slowene noch im Winter zurück nach England gehen soll. Der Stürmer ist von den Queens Park Rangers ausgeliehen, im Sommer kann F95 ihn für 2,5 Millionen Euro festverpflichten.

Im Aufstiegsfall wäre die Option sogar zur Pflicht geworden. Da die Fortuna sich allerdings im Abstiegskampf der 2. Bundesliga befindet, bleibt ihr das voraussichtlich erspart. Celar kommt in dieser Saison auf neun Einsätze. Ein Treffer gelang dem Stürmer dabei noch nicht.

