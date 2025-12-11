Fortuna: Fehlgriff vor Blitz-Abschied

Zweitligist Fortuna Düsseldorf will Angreifer Zan Celar nach nur einem halben Jahr schon wieder loswerden. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 26-jährige Slowene noch im Winter zurück nach England gehen soll. Der Stürmer ist von den Queens Park Rangers ausgeliehen, im Sommer kann F95 ihn für 2,5 Millionen Euro festverpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Aufstiegsfall wäre die Option sogar zur Pflicht geworden. Da die Fortuna sich allerdings im Abstiegskampf der 2. Bundesliga befindet, bleibt ihr das voraussichtlich erspart. Celar kommt in dieser Saison auf neun Einsätze. Ein Treffer gelang dem Stürmer dabei noch nicht.