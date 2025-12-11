Schalke-Schock: Lasme monatelang raus

Der FC Schalke 04 muss längerfristig auf Bryan Lasme verzichten. Wie ‚Sky‘ berichtet, fällt der 27-Jährige aufgrund eines Innenbandrisses rund drei Monate aus. Der Mittelstürmer hat sich die Verletzung am Mittwoch im Training zugezogen.

Lasme war im Sommer 2023 zu den Knappen gewechselt, wurde aber seitdem immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Der Franzose feierte gegen den SC Paderborn (2:1) Ende November erst sein Comeback nach einer hartnäckigen Wadenverletzung und entschied die Partie mit seinem späten Siegtreffer. Der Ausfall des Mittelstürmers könnte den Tabellenführer der zweiten Liga nun doch zwingen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.