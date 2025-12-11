Winter-Transfers: Schalke-Boss lässt Hintertür offen

Frank Baumann hat die Planungen des FC Schalke 04 für das kommende Wintertransferfenster skizziert. Am Rande der Präsentation des Sondertrikots erklärte der Sportvorstand des Zweitliga-Spitzenreiters: „Der Tabellenplatz beeinflusst unsere Planung nicht. Unabhängig davon gilt der Blick auch der finanziellen Situation. Es ist bekannt, dass wir unser Budget ausgereizt haben.“

Ungeachtet dessen ließ Baumann eine Hintertür für potenzielle Ab- und Neuzugänge offen: „Wir schauen trotzdem, wo wir den Kader optimieren können. Daher will ich auch nicht ausschließen, dass in beide Richtungen etwas passiert.“ Mit einem Verkauf von Torjäger Moussa Sylla (26) rechnet der Schalke-Boss derweil nicht: „Wir gehen davon aus, dass er nach dem Winter noch viele weitere Spiele für uns machen wird.“