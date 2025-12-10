Menü Suche
Schalke: Ayhan lehnt Millionen-Angebot ab

von Fabian Ley - Quelle: Sport Bild
Mertcan Ayhan hat den Ball fest im Blick @Maxppp

Mertcan Ayhan (19) widersteht den Avancen eines europäischen Topklubs und verschreibt seine Zukunft vorerst weiterhin dem FC Schalke 04. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat das Abwehrjuwel zuletzt ein konkretes Angebot der AS Rom abgelehnt. Die Italiener sollen bereit sein, bis zu acht Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Stattdessen plant das Schalker Eigengewächs der Sportzeitschrift zufolge sogar, sich mindestens bis Sommer 2027 bei seinem Jugendklub weiterzuentwickeln. Beim Zweitliga-Tabellenführer profitierte Ayhan von der Verletzung von Vizekapitän Timo Becker (28). Seit dem achten Spieltag ist der türkische Juniorennationalspieler gesetzt und weiß trotz seines jungen Alters als rechter Part der Dreierkette zu überzeugen.

