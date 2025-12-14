West Ham: Füllkrug-Nachfolger im Visier

West Ham United könnte im Januar einen Angriff auf Josh Sargent wagen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wollen die Hammers den 25-Jährigen von Norwich City für eine Ablöse von rund 17 Millionen Euro loseisen. Trainer Nuno Espirito Santo sieht in dem Stürmer einen potenziellen Ersatz für Niclas Füllkrug (32), der womöglich in die Bundesliga zurückkehren könnte.

Sargent wechselte im Sommer 2021 für eine Ablöse von rund 9,5 Millionen Euro von Werder Bremen zu den Kanarienvögeln. Seitdem kommt der US-amerikanische Nationalspieler auf 55 Tore und 15 Assists in 154 Plichtspielen für den englischen Zweitligisten, der sich aktuell auf dem vorletzten Platz im Abstiegskampf der Championship befindet.