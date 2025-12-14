Ter Stegen mit verrückter Wechsel-Tendenz

„Joan ist die Nummer eins, sonst niemand. Es gibt keine Nummer zwei oder drei, und es kommt überhaupt nicht infrage, Joan auszutauschen“, schloss Trainer Hansi Flick erst kürzlich die Tür für Marc-André ter Stegen (33) erneut, „natürlich spreche ich mit ter Stegen, wie immer mit meinen Spielern, aber die Dinge bleiben unter uns.“

An Joan García (24) ist für den wiedergenesenen ter Stegen in absehbarer Zeit kein Vorbeikommen. Und trotzdem plant der Kapitän offenbar keine Luftveränderung. Wie aus der Radiosendung ‚Què T’hi Jugues‘ von ‚SER Catalunya‘ hervorgeht, denkt die eigentliche Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft nicht an einen Winter-Wechsel. Auch eine Leihe komme für ihn nicht infrage.

Ter Stegen wisse zwar um seine Situation, wolle aber weiter kämpfen und auf seine Chance warten. Selbst wenn der Routinier sich zwischen einem Stammplatz bei der Weltmeisterschaft oder der Erfüllung seines bis 2028 laufenden Vertrags bei Barça entscheiden müsste, würde er einen Verbleib bei den Katalanen bevorzugen, heißt es weiter.

Platzt der WM-Traum?

Klar ist: Ein Abschied im Januar scheint aktuell der einzige Weg, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte mehrfach, dass ter Stegen nur bei regelmäßiger Spielzeit den DFB-Kasten in Nordamerika hüten werde. Zumal Ersatzmann Oliver Baumann (35) bei den vergangenen Länderspielreisen überzeugen konnte.

Ein erstes Angebot per Leihe mit Kaufoption erhielt ter Stegen vor einigen Wochen von Besiktas. Ein Transfer in eine schwächere Liga ist für den gebürtigen Mönchengladbacher dem Bericht zufolge aber ohnehin keine Option.