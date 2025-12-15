Topklub ruft: Ryerson auf dem Sprung?
Bei Borussia Dortmund könnte auf der rechten Seite ein Umbruch anstehen. Julian Ryerson darf den Verein bei einem passenden Angebot verlassen.
Mit der Verpflichtung von Julian Ryerson ist Borussia Dortmund im Nachhinein ein echter Coup gelungen. Der Norweger war vor knapp drei Jahren für fünf Millionen Euro von Union Berlin an die Strobelallee gewechselt. Seitdem ist der Defensivspezialist meist gesetzt, überzeugt zudem durch seine Flexibilität. Das weckt Begehrlichkeiten.
Wie ‚Sky‘ berichtet, will der FC Barcelona den 28-Jährigen gerne nach Spanien locken. Erste Gespräche zwischen der Spielerseite und den Katalanen hätten bereits stattgefunden. Zudem sei der BVB bereit, Ryerson bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen.
Couto hat die Nase vorn
Barça ist auf der Suche nach einem günstigen Rechtsverteidiger, der Druck auf Jules Koundé (27) ausüben kann. Zudem könnte Ryerson durch seine Variabilität eine wichtige Lücke als Backup füllen. Bei den Schwarz-Gelben spielt der norwegische Nationalspieler zwar nach wie vor eine wichtige Rolle, verlor in den vergangenen Wochen aber – zumindest temporär – auf der rechten Seite seinen Stammplatz an Yan Couto (23).
Einen Vorstoß im Winter kann sich das Team von Hansi Flick aber womöglich sparen, denn dem Pay-TV-Sender zufolge will sich Ryerson eher im Sommer umorientieren. Vertraglich ist der Rechtsfuß bis 2028 an Dortmund gebunden. Wie hoch die Ablöseforderung des BVB ausfällt, wird offengelassen.
Derweil könnte auch Ramy Bensebaini (30) den Abflug machen. Laut ‚Sky‘ ist der Linksverteidiger, der in den kommenden Wochen mit Algerien am Afrika-Cup teilnimmt, nicht gänzlich zufrieden mit seiner Situation beim BVB. Interesse an Bensebaini wurde bereits Olympique Marseille nachgesagt. Im Fall der Fälle müsste sich der Bundesligist also nach doppeltem Ersatz umschauen.
