Topklub ruft: Ryerson auf dem Sprung?

Mit der Verpflichtung von Julian Ryerson ist Borussia Dortmund im Nachhinein ein echter Coup gelungen. Der Norweger war vor knapp drei Jahren für fünf Millionen Euro von Union Berlin an die Strobelallee gewechselt. Seitdem ist der Defensivspezialist meist gesetzt, überzeugt zudem durch seine Flexibilität. Das weckt Begehrlichkeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, will der FC Barcelona den 28-Jährigen gerne nach Spanien locken. Erste Gespräche zwischen der Spielerseite und den Katalanen hätten bereits stattgefunden. Zudem sei der BVB bereit, Ryerson bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen.

Sollte Dortmund Julian Ryerson bei einem guten Angebot ziehen lassen? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Couto hat die Nase vorn

Barça ist auf der Suche nach einem günstigen Rechtsverteidiger, der Druck auf Jules Koundé (27) ausüben kann. Zudem könnte Ryerson durch seine Variabilität eine wichtige Lücke als Backup füllen. Bei den Schwarz-Gelben spielt der norwegische Nationalspieler zwar nach wie vor eine wichtige Rolle, verlor in den vergangenen Wochen aber – zumindest temporär – auf der rechten Seite seinen Stammplatz an Yan Couto (23).

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Vorstoß im Winter kann sich das Team von Hansi Flick aber womöglich sparen, denn dem Pay-TV-Sender zufolge will sich Ryerson eher im Sommer umorientieren. Vertraglich ist der Rechtsfuß bis 2028 an Dortmund gebunden. Wie hoch die Ablöseforderung des BVB ausfällt, wird offengelassen.

Derweil könnte auch Ramy Bensebaini (30) den Abflug machen. Laut ‚Sky‘ ist der Linksverteidiger, der in den kommenden Wochen mit Algerien am Afrika-Cup teilnimmt, nicht gänzlich zufrieden mit seiner Situation beim BVB. Interesse an Bensebaini wurde bereits Olympique Marseille nachgesagt. Im Fall der Fälle müsste sich der Bundesligist also nach doppeltem Ersatz umschauen.