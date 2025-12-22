Mainz: Widmer schließt Winterwechsel aus

Silvan Widmer will den Mainzer Bruchweg im Januar nicht verlassen. Wie der Kapitän von Mainz 05 nach dem gestrigen 0:0 im Kellerduell gegen den FC St. Pauli gegenüber ‚Sky‘ bestätigte, ist ein Winterwechsel ausgeschlossen. Wie es im Sommer weitergeht, ließ der Schweizer hingegen offen.

Anthony Caci (28) hatte dem 32-jährigen Routinier in Mainz den Rang abgelaufen. Nach dessen Verletzung Ende September kam Widmer bis zur Winterpause wieder häufiger zum Zug. 2026 läuft der Vertrag des 56-fachen Nationalspielers bei den Rheinhessen aus.