VfB: Arévalo hat unterschrieben

Dem Wechsel von Jeremy Arévalo zum VfB Stuttgart steht nichts mehr im Wege. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 20-Jährige den Medizincheck am gestrigen Sonntag erfolgreich absolviert und am heutigen Montag die Unterschrift unter einen Vertrag bis 2030 gesetzt.

Der VfB macht von der sieben Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel Gebrauch, um Arévalo vom spanischen Zweitligisten Racing Santander loszueisen. Im Rennen um den ecuadorianischen Nationalspieler, der in der laufenden Saison bereits acht Tore erzielte, setzten sich die Schwaben gegen die AS Rom und Racing Straßburg durch.