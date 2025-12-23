Semenyo entscheidet sich für City

Im Kampf um Antoine Semenyo scheint sich offenbar Manchester City durchzusetzen. Laut ‚The Athletic‘ hat sich der Angreifer für die Skyblues entschieden, alle beteiligten Parteien wurden über die Entscheidung informiert. Fabrizio Romano ergänzt, dass City den Transfer in den kommenden Tagen auch formal unter Dach und Fach bringen wird.

Tottenham Hotspur soll sich zuerst aus dem Poker verabschiedet haben, der FC Chelsea nahm am heutigen Dienstag nach einer ersten Anfrage Abstand von einem Transfer. Bis zuletzt wurde vor allem noch Manchester United Interesse nachgesagt, das Rennen macht nun aber der himmelblaue Stadtrivale. Aufgrund einer rund 70 Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel sind dem AFC Bournemouth die Hände gebunden.