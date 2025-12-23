Menü Suche
Wunderkind in die Bundesliga? | Liverpools Optionen nach dem Isak-Schock

Mehrere Bundesligisten wollen offenbar ein 15-jähriges England-Juwel. Dem FC Liverpool bieten sich womöglich zwei externe Optionen, um auf die schwere Verletzung von Alexander Isak zu reagieren. Die FT-Presseschau am Dienstag.

von Fabian Ley
2 min.
Presseschau mit Emmanuel Fejokwu, Antoine Semenyo und Franculino @Maxppp

England-Juwel im Bundesliga-Fokus

Schon einige Profis wagten früh den Sprung aus England nach Deutschland, Jadon Sancho und die Bellingham-Brüder Jude und Jobe sind wohl die prominentesten Beispiele. Die Scouts der Bundesligisten richten den Blick dabei auch auf zunehmend jüngere Altersklassen, um sich die Toptalente frühzeitig zu sichern. Der 15-jährige Emmanuel Fejokwu von West Ham United, der zu den vielversprechendsten Nachwuchsspielern in England zählt, ist im Zuge dessen offenbar in den Fokus geraten.

Laut einem Bericht der ‚Daily Mail‘ haben Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen beim Rechtsverteidiger angefragt, der schon jetzt in der U18 Premier League spielt. Die Konkurrenz ist allerdings riesig, auch Ajax Amsterdam, die PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam zeigen Interesse am gebürtigen Niederländer, der England aufgrund seines niederländischen Passes bereits mit 16 Jahren verlassen darf. RB Salzburg, Inter Mailand, der FC Brügge, der RSC Anderlecht, der OSC Lille und die AS Monaco sollen ebenfalls dran sein.

Wer kommt als Isak-Ersatz?

Der FC Liverpool hat die bittere Diagnose bestätigt, Alexander Isak zog sich am Wochenende bei seinem Treffer gegen Tottenham Hotspur (2:1) eine Knöchelverletzung inklusive Wadenbeinbruch zu. Der 145 Millionen Euro teure Sommerneuzugang wird den Reds somit monatelang fehlen. Das zwingt die Verantwortlichen wohl, auf dem Wintertransfermarkt im Angriff aktiv zu werden.

Die ‚Sun‘ bringt dabei mit Franculino vom FC Midtjylland und Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth zwei Optionen ins Spiel. Franculino wird weiter auch beim FC Bayern als potenzieller Backup für Harry Kane gehandelt, bereits im Sommer scheiterten die Münchner mit einem Leihangebot. Liverpool-Stadtrivale FC Everton ist ebenfalls interessiert. An Semenyo, der im Januar aufgrund einer Ausstiegsklausel für rund 74 Millionen Euro zu haben wäre, buhlen neben dem LFC insbesondere die Manchester-Klubs City und United. Semenyos Wunschverein soll Liverpool sein. Auch über einen Abbruch von Harvey Elliotts Leihe zu Aston Villa wird spekuliert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
