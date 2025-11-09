Bayern droht Franculino-Konkurrenz

Der FC Everton steigt ins Rennen um Franculino ein und macht damit auch dem FC Bayern Konkurrenz. Laut der ‚Sun‘ will Everton-Trainer David Moyes den Angreifer vom FC Midtjylland im Januar verpflichten, um die Offensivprobleme seines Teams zu lösen. Besonders Stürmer Beto (27), der seit acht Spielen ohne Tor ist, steht in der Kritik.

Bereits im Sommer hatte auch der FC Bayern versucht, den 21-Jährigen per Leihe aus Dänemark zu holen. Midtjylland lehnte damals ab und forderte rund 30 Millionen Euro, stattdessen verpflichteten die Münchner Nicolas Jackson (24). Die Bayern scouten Franculino aber weiterhin. Der Nationalspieler von Guinea-Bissau besitzt noch einen bis 2029 gültigen Vertrag beim dänischen Erstligisten, doch angesichts des wachsenden Interesses anderer Vereine wird ein baldiger Transfer immer wahrscheinlicher.