Neuer Stürmer im BVB-Visier

Serhou Guirassy (29) läuft aktuell seiner Form hinterher, Fábio Silva (23) zündet noch nicht – die Mittelstürmerposition sorgt bei Borussia Dortmund derzeit für Kopfschmerzen. Auch ein vielversprechender Nachwuchsstürmer, der dem Duo etwas Druck macht, fehlt. Ein Umstand, der sich bald ändern könnte.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigen sich die Schwarz-Gelben mit Kevin Filling von IFK Göteborg. Der 16-Jährige zählt zu den größten Talenten seines Jahrgangs und ist bereits jetzt fester Bestandteil von Göteborgs Profi-Team. Im schwedischen Oberhaus konnte er sich in der laufenden Spielzeit bereits zweimal in die Torschützenliste eintragen.

Auch für die U18-Nationalmannschaft der Skandinavier hat Filling, der in Göteborg noch bis 2028 unter Vertrag steht, bereits debütiert. In Dortmund wäre der 1,85-Mann im Falle eines Wechsels wohl erst einmal als Perspektivspieler eingeplant, der über die U19 oder die zweite Mannschaft Spielpraxis sammelt. Bessert sich die Ladehemmung im BVB-Sturm nicht, könnte er aber auch früher ins kalte Wasser geschmissen werden.