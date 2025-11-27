Köln: Van den Berg ist bereit

Rav van den Berg hat sich nach überstandener Schulterverletzung wieder fit gemeldet. Laut dem ‚Express‘ bestätigte der Abwehrspieler nach dem Training am Donnerstag, er traue sich zu, bereits am Samstag gegen Werder Bremen (15:30 Uhr) wieder zum Einsatz zu kommen. „Ich bin bei 100 Prozent, fühle mich bereit. Aber es liegt am Coach, nicht an mir“, so der Niederländer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Van den Berg war im Sommer vom FC Middlesbrough in die Domstadt gewechselt, kam aber verletzungsbedingt erst zu zwei Pflichtspieleinsätzen. Seine Rückkehr kommt für die Kölner gerade recht, denn in der Innenverteidigung fehlt neben den beiden Langzeitverletzten Luca Kilian (26) und Timo Hübers (29) nun auch Joel Schmied (27) mit einer Muskelverletzung.