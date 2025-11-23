Köln teilt Schmied-Diagnose mit

Joël Schmied (27) steht dem 1. FC Köln für eine Weile nicht zur Verfügung. Wie die Domstädter mitteilen, hat sich der Innenverteidiger bei der gestrigen 3:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, mit der er „vorerst“ ausfällt.

Schmied war im Januar für 2,5 Millionen Euro vom FC Sion nach Köln gewechselt. Für den Bundesliga-Aufsteiger stand der Schweizer seitdem in 26 Pflichtspielen auf dem Feld, in der laufenden Spielzeit durfte er in elf von 13 möglichen Partien von Beginn an ran.