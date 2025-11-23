Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Köln teilt Schmied-Diagnose mit

von Julian Jasch
1 min.
Joël Schmied für Köln im Einsatz @Maxppp

Joël Schmied (27) steht dem 1. FC Köln für eine Weile nicht zur Verfügung. Wie die Domstädter mitteilen, hat sich der Innenverteidiger bei der gestrigen 3:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, mit der er „vorerst“ ausfällt.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln
Joel Schmied wurde im gestrigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nach 60 Minuten ausgewechselt. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung im Oberschenkel, wodurch der Schweizer dem FC vorerst fehlen wird.

Gute Besserung, Joel 🙏🏻
____
#effzeh
Bei X ansehen

Schmied war im Januar für 2,5 Millionen Euro vom FC Sion nach Köln gewechselt. Für den Bundesliga-Aufsteiger stand der Schweizer seitdem in 26 Pflichtspielen auf dem Feld, in der laufenden Spielzeit durfte er in elf von 13 möglichen Partien von Beginn an ran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Joël Schmied

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Joël Schmied Joël Schmied
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert