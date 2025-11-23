Bundesliga
Köln teilt Schmied-Diagnose mit
1 min.
@Maxppp
Joël Schmied (27) steht dem 1. FC Köln für eine Weile nicht zur Verfügung. Wie die Domstädter mitteilen, hat sich der Innenverteidiger bei der gestrigen 3:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, mit der er „vorerst“ ausfällt.
Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln @fckoeln – 13:06
Joel Schmied wurde im gestrigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nach 60 Minuten ausgewechselt. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung im Oberschenkel, wodurch der Schweizer dem FC vorerst fehlen wird.Bei X ansehen
Gute Besserung, Joel 🙏🏻
____
#effzeh
Gute Besserung, Joel 🙏🏻
____
#effzeh
Schmied war im Januar für 2,5 Millionen Euro vom FC Sion nach Köln gewechselt. Für den Bundesliga-Aufsteiger stand der Schweizer seitdem in 26 Pflichtspielen auf dem Feld, in der laufenden Spielzeit durfte er in elf von 13 möglichen Partien von Beginn an ran.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden