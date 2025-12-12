BVB hat bittere Gewissheit bei Anselmino & Anton

Bittere Gewissheit für Borussia Dortmund. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ werden Waldemar Anton und Aaron Anselmino gegen den SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Die Innenverteidiger zogen sich im Champions League-Spiel gegen FK Bodö/Glimt jeweils Verletzungen am Oberschenkel zu. Ob Marcel Sabitzer gegen Freiburg einsatzfähig ist, entscheidet sich beim Abschlusstraining am Samstag.

Wie lange die Innenverteidiger ausfallen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Möglicherweise fehlen Anton und Anselmino auch gegen Borussia Mönchengladbach nächste Woche Freitag (20:30 Uhr).