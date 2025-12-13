Ex-Dortmunder Papadopoulos begehrt

Innenverteidiger Antonios Papadopoulos könnte den FC Lugano schon im Winter verlassen. ‚Sky‘ berichtet, dass Besiktas den 26-Jährigen gerne verpflichten würde. Der Klub aus Istanbul sucht nach einer Defensiv-Verstärkung, Papadopoulos stehe ganz oben auf der Liste.

Der gebürtige Stuttgarter hatte Borussia Dortmund vor eineinhalb Jahren den Rücken gekehrt und spielt seitdem in der Schweiz. Bei Lugano ist er absoluter Leistungsträger. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.