Super League

Ex-Dortmunder Papadopoulos begehrt

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Antonios Papadopoulos im Einsatz für Lugano @Maxppp

Innenverteidiger Antonios Papadopoulos könnte den FC Lugano schon im Winter verlassen. ‚Sky‘ berichtet, dass Besiktas den 26-Jährigen gerne verpflichten würde. Der Klub aus Istanbul sucht nach einer Defensiv-Verstärkung, Papadopoulos stehe ganz oben auf der Liste.

Der gebürtige Stuttgarter hatte Borussia Dortmund vor eineinhalb Jahren den Rücken gekehrt und spielt seitdem in der Schweiz. Bei Lugano ist er absoluter Leistungsträger. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Super League
Süper Lig
Lugano
Beşiktaş
BVB
Antonios Papadopoulos

