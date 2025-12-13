Bayern-Gerücht: HSV bei Vuskovic zwischen Hoffen und Bangen

Spätestens mit seinem Zaubertor gegen den SV Werder Bremen (3:2) hat sich Luka Vuskovic auch in das letzte Fanherz beim Hamburger SV geschossen. Der 18-Jährige ist bei den Rothosen seit Wochen die Konstante in der Abwehr und einer der wichtigsten Leistungsträger. Das könnte für den HSV zum Problem werden.

Denn Tottenham Hotspur hat die Möglichkeit, die einjährige Leihe schon im Januar zu beenden. Das Portal ‚TeamTalk‘ berichtet jetzt, dass die Spurs ernsthaft mit dem Gedanken spielen, genau das zu tun. Der englische Erstligist ist ohnehin auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und traut Vuskovic den Sprung in die Premier League zu.

Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ schließt Vuskovic einen Winter-Abgang zumindest nicht aus: „Darüber habe ich mit Tottenham nicht gesprochen, mein Fokus liegt auf dem HSV. Ich gehe davon aus, dass ich bis zum Saisonende hier bleiben kann.“

Vuskovic macht dem HSV Hoffnung

Ginge es nach dem Spieler selbst, würde er mindestens bis zum Sommer in Hamburg bleiben. Womöglich aber sogar noch länger, denn: „Es ist mein Traum, mit meinem Bruder beim HSV zusammenzuspielen. Dafür würde ich alles geben. Das weiß auch Tottenham. Aber ich bin ihr Spieler und stehe dort unter Vertrag.“

Da sein Bruder Mario (24) nach abgesessener Dopingsperre erst ab September 2026 wieder mit dem HSV trainieren darf, müsste Luka also mindestens bis zum Winter 2026 in der Bundesliga bleiben, damit sein offensiv formulierter Wunsch Wirklichkeit wird.

Bayern fragt bei den Spurs nach

Ob die Spurs da zustimmen? Tottenham will dem Youngster eigentlich mit der vorzeitigen Rückkehr im Januar einen klaren Weg aufzeigen und möglichen Interessenten die Tür verschließen. Bekannt war bereits, dass Borussia Dortmund und RB Leipzig das Juwel auf dem Zettel haben. Das englische Portal berichtet jetzt, dass sich der FC Bayern genau wie RB sogar schon bei den Spurs über Vuskovic erkundigt hat.

Sollte Tottenham den Kroaten tatsächlich frühzeitig zurück nach England holen, wäre das ein herber Rückschlag für den HSV. Seit dem dritten Spieltag ist der kroatische Nationalspieler im Dauereinsatz, verpasste keine einzige Minute. Zwischen Blitz-Abschied und langem Verbleib scheint aktuell alles möglich.