Schlotterbeck-Poker: Diese Rolle spielen Reus & Vater Marc

Die Verlängerung von Nico Schlotterbecks 2027 auslaufendem Vertrag hat bei Borussia Dortmund oberste Priorität. Um den Abwehrchef von dieser zu überzeugen, drücken die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben alle Hebel. Auch BVB-Legende Marco Reus (36) ist offenbar Teil des Plans.

Der Offensivmann in Diensten von Los Angeles Galaxy, der jüngst zum neuen Markenbotschafter der Dortmunder ernannt wurde, hat laut einem Bericht der ‚Bild‘ bei einem kürzlichen gemeinsamen Essen versucht, Schlotterbeck einen Verbleib und den Status als Vereinslegende „noch einmal schmackhaft zu machen“.

Der ‚Bild‘ zufolge spielt auch Schlotterbecks Vater Marc eine Rolle. Seit mehreren Wochen dürfe er in einer Reihe mit unter anderem BVB-Berater Matthias Sammer auf der Ehrentribüne Platz nehmen.

Ob die Bemühungen letztlich Früchte tragen werden, bleibt allerdings fraglich. Die Tendenz des umworbenen Linksfußes geht wohl aktuell dazu, seinen Kontrakt nicht zu verlängern. Der BVB soll außerdem nun das Preisschild bei einem Verkauf auf 50 Millionen Euro festgelegt haben.