Duranville & Campbell begnadigt – und vor dem Abschied

So ganz genau wollte Sebastian Kehl im Zuge des gestrigen Remis gegen den SC Freiburg nicht auf die Auslöser für das Fehlen von Julien Duranville (19) und Cole Campbell (19) eingehen. „Es gab Gründe dafür, die beiden nicht zu berücksichtigen“, ließ sich der BVB-Boss bei ‚DAZN‘ entlocken.

Ab heute habe das Duo „die Möglichkeit, wieder Gas zu geben und sich anzubieten“, so Kehl weiter. Alles wieder im Lot also? Auf menschlicher Ebene mag das gelten, in sportlicher Hinsicht sind die beiden Talente aber bis auf weiteres nicht gefragt.

In beiden Fällen zeichnet sich seit Wochen eine Trennung ab. Dieses Szenario dürfte nach den jüngsten Verfehlungen nur noch wahrscheinlicher geworden sein, schließlich liefern beide trotz Hochbegabung fast keine Argumente für Spielzeit im Erstligateam.

Wohin geht es?

Im Fall Campbell bahnte sich in den vergangenen Tagen eine mögliche Lösung an. Das belgische ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtete, dass die Verhandlungen um einen Transfer zum FC Brügge weit fortgeschritten sind.

Nicht ganz so konkret ist es bei Duranville. An dem Flügelflitzer zeigt der RSC Anderlecht Interesse, auch Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen wurden zwischenzeitlich gehandelt. Die Bremer sind aber eigentlich schon wieder raus, weil sie das Kontingent an Leihspielern bereits ausgeschöpft haben. Die Suche nach einer Lösung steht also noch ganz am Anfang.