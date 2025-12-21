Bundesliga
Bayern-Duo feiert Profi-Debüt
@Maxppp
Der FC Bayern darf sich neben drei Punkten zum Jahresausklang auch über zwei Profi-Debüts freuen. Trainer Vincent Kompany verhalf beim 4:0-Sieg beim 1. FC Heidenheim David Santos Daiber (18) und Cassiano Kiala (16) jeweils zum ersten Einsatz.
Unter der Anzeige geht's weiter
Mittelfeldspieler Santos Daiber kam schon in der 72. Minute beim Stand von 2:0 für Raphaël Guerreiro in die Partie. Innenverteidiger Kiala durfte in der Nachspielzeit reinschnuppern.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden