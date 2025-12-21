Bayern-Duo feiert Profi-Debüt

Der FC Bayern darf sich neben drei Punkten zum Jahresausklang auch über zwei Profi-Debüts freuen. Trainer Vincent Kompany verhalf beim 4:0-Sieg beim 1. FC Heidenheim David Santos Daiber (18) und Cassiano Kiala (16) jeweils zum ersten Einsatz.

Mittelfeldspieler Santos Daiber kam schon in der 72. Minute beim Stand von 2:0 für Raphaël Guerreiro in die Partie. Innenverteidiger Kiala durfte in der Nachspielzeit reinschnuppern.