Im Winter: Klarer Transfer-Plan von Eberl

Der FC Bayern München wird sich im kommenden Transferfenster voraussichtlich nicht weiter verstärken. Wie Sportvorstand Max Eberl auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Heidenheim (Sonntag, 17:30 Uhr) bestätigte, sei man mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden. „Wir haben hinreichend kommuniziert, dass drei verletzte Spieler zurückkommen und für uns wie Neuzugänge sind. Darauf haben wir den Fokus gelegt, darauf war die Kaderplanung im Sommer ausgelegt. Im Winter werden wir nichts Externes dazuholen“, stellte der 52-Jährige klar.

Die Münchner sehen derzeit wenig Grund zum Handeln. In der Bundesliga thronen die Bayern ungeschlagen an der Spitze und auch in der Champions League ist die direkte Qualifikation für das Achtelfinale trotz der jüngsten Niederlage gegen den FC Arsenal (1:3) als Tabellenzweiter greifbar. Für das neue Jahr plant der Rekordmeister dann fest mit den Langzeitverletzten Hiroki Ito (26), Alphonso Davies (25) und Jamal Musiala (22).