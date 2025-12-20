Menü Suche
80-Millionen-Klausel: Diomande hat unterschrieben

von Julian Jasch - Quelle: Record
Ousmane Diomande (l.) im Luftzweikampf mit dem Ex-Berliner Jordan Siebatcheu @Maxppp

Sporting Lissabon konnte Ousmane Diomande (22) doch von einer Vertragsverlängerung überzeugen. Einem Bericht der portugiesischen ‚Record‘ zufolge hat der Innenverteidiger bereits einen neuen Kontrakt bis 2030 unterschrieben, der erneut eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro beinhalten soll. Der Deal gehe zudem mit einem deutlichen Gehaltssprung einher.

Zuletzt sah es eigentlich danach aus, als wolle Diomande sein aktuell bis 2027 datiertes Arbeitspapier nicht verlängern. In der Vergangenheit wurde der Ivorer, der die kommenden Wochen beim Afrika-Cup weilen wird, immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, unter anderem Klubs aus der Premier League sowie dem FC Bayern wurde Interesse nachgesagt.

