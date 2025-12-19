Díaz schwärmt von Bayern-Wechsel

Luis Díaz ist mit seinem Start beim FC Bayern München mehr als zufrieden. „Ich wusste, dass ich gut abschneiden würde, aber ich habe natürlich nicht erwartet, dass ich so schnell so gut sein werde“, betont der Flügelspieler gegenüber dem ‚Guardian‘. Der 28-Jährige fühlt sich wohl beim Rekordmeister: „Vom ersten Tag an haben mich meine Teamkollegen und der Verein sehr schnell willkommen geheißen. Sie haben mir das Gefühl gegeben, Teil der Familie zu sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in den Zahlen schlägt sich das nieder. Zwar fällt der Kolumbianer bisweilen noch mit schlampiger Chancenverwertung auf, nichtsdestotrotz erzielte er bereits zwölf Treffer in wettbewerbsübergreifend 21 Partien und steuerte obendrein noch sieben Torvorlagen bei. Der Rechtsfuß war im Sommer für 75 Millionen Euro vom FC Liverpool gekommen.