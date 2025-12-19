Chelsea schaltet sich bei Pavlovic ein

Der FC Chelsea hat Aleksandar Pavlovic als potenzielle Verstärkung für das Mittelfeldzentrum ins Auge gefasst. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, beobachten die Blues den 21-Jährigen intensiv und gesellen sich damit zu Manchester City, das ebenfalls Interesse am Rechtsfuß bekundet. Während die Citizens in ihm einen potenziellen Erben für Rodri (29) sehen, soll er bei den Blues dem etablierten Mittelfeld-Duo um Moisés Caicedo (24) und Enzo Fernández (24) Konkurrenz machen.

Pavlovic feierte 2023 sein Profidebüt beim Rekordmeister und bestritt seitdem 76 Pflichtspiele für die Münchener. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2029. Zurzeit gibt es kaum Anzeichen dafür, dass der neunfache Nationalspieler die Bayern verlassen möchte oder der Verein gewillt ist, ihn ziehen zu lassen.