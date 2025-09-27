Bayern aufgepasst: Citys Plan mit Pavlovic

Aleksandar Pavlovic hat in den vergangenen zwei Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Mittlerweile gehört das Eigengewächs zum Stammpersonal beim FC Bayern, zudem lief er schon fünfmal für die deutsche Nationalmannschaft auf. Das ist auch internationalen Topklubs nicht verborgen geblieben.

‚Bild‘-Reporter Christian Falk bestätigt auf seinem Onlineportal ‚Bayern Insider‘ Berichte aus England, nach denen Manchester City ein Auge auf Pavlovic geworfen hat. Bei den Skyblues könnte der 21-Jährige einen bedeutenden Posten einnehmen.

Dem Bericht zufolge ist Pavlovic als Nachfolger von Rodri eingeplant. Der 29-jährige Spanier wurde im vergangenen Jahr Ballon d’Or-Sieger, im Anschluss folgte jedoch ein Kreuzbandriss, der ihn für acht Monate außer Gefecht setzte.

Angesichts der Unsicherheiten sowie der Auswirkungen, die eine solche Verletzung mit sich bringt, plant City schon seine langfristige Nachfolge. Pavlovic ist noch bis 2029 an den deutschen Rekordmeister gebunden, dementsprechend werden die Münchner aber noch ein bedeutendes Wörtchen mitzureden haben.