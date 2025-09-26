FC Bayern: Bischof statt Kimmich

Der FC Bayern verzichtet im Freitagabendspiel der Bundesliga gegen Werder Bremen (20:30 Uhr) zunächst auf Joshua Kimmich. Nachdem der deutsche Nationalspieler unter der Woche kränkelte, beginnt er die Partie auf der Bank.

An der Seite von Leon Goretzka startet daher überraschend Tom Bischof. Der Sommer-Neuzugang von der TSG Hoffenheim bestreitet seinen ersten Bundesliga-Startelfeinsatz für die Münchner.