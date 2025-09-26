Bundesliga
FC Bayern: Bischof statt Kimmich
@Maxppp
Der FC Bayern verzichtet im Freitagabendspiel der Bundesliga gegen Werder Bremen (20:30 Uhr) zunächst auf Joshua Kimmich. Nachdem der deutsche Nationalspieler unter der Woche kränkelte, beginnt er die Partie auf der Bank.
Unter der Anzeige geht's weiter
An der Seite von Leon Goretzka startet daher überraschend Tom Bischof. Der Sommer-Neuzugang von der TSG Hoffenheim bestreitet seinen ersten Bundesliga-Startelfeinsatz für die Münchner.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden