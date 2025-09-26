Menü Suche
FC Bayern: Bischof statt Kimmich

von Lukas Hörster
Tom Bischof im Dress des FC Bayern @Maxppp
FC Bayern 2-0 Bremen

Der FC Bayern verzichtet im Freitagabendspiel der Bundesliga gegen Werder Bremen (20:30 Uhr) zunächst auf Joshua Kimmich. Nachdem der deutsche Nationalspieler unter der Woche kränkelte, beginnt er die Partie auf der Bank.

FC Bayern München
So spui ma heit. 🥨
Bei X ansehen

An der Seite von Leon Goretzka startet daher überraschend Tom Bischof. Der Sommer-Neuzugang von der TSG Hoffenheim bestreitet seinen ersten Bundesliga-Startelfeinsatz für die Münchner.

Bundesliga
FC Bayern
Joshua Kimmich

