Joker-Transfer für Monaco?

Die AS Monaco könnte von der in Frankreich möglichen Joker-Regel profitieren und noch außerhalb des Transferfensters eine Neuverpflichtung tätigen. „Angesichts unserer Verletzten ist das natürlich ein Thema“, sagte Monaco-Coach Adi Hütter auf einer Pressekonferenz. Im Mittelfeld fallen Ex-Gladbacher Denis Zakaria (28) sowie Aleksandar Golovin (29) noch rund zwei Monate aus, Paul Pogba (32) ist nach seinem Trainingsrückstand gerade erst ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Noch will Hütter jedoch abwarten: „Es macht keinen Sinn, einen Spieler zu holen, nur um sagen zu können, dass wir jemanden verpflichtet haben. Es ist besser, wenn wir einen Spieler verpflichten, der einen Einfluss hat.“ Trotz der Personalsituation liegt Monaco punktgleich mit drei anderen Teams an der Tabellenspitze. Es bleibt also abzuwarten, ob die AS von der Joker-Regel Gebrauch macht oder nicht.