BVB-Verlängerung: Schlotterbeck nennt klare Bedingung

Die Verlängerung von Nico Schlotterbecks 2027 auslaufendem Vertrag gehört für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund zu den Hauptaufgaben in den kommenden Monaten. Zuletzt schien der Deal nur noch Formsache, nach Informationen der ‚WAZ‘ ist allerdings „derzeit noch nicht mit einer schnellen Entscheidung zu rechnen“. Für den Innenverteidiger hängt eine Verlängerung vor allem vom sportlichen Erfolg des BVB ab.

„Bisher gibt es nichts zu verkünden“, hält sich Schlotterbeck im Interview mit der ‚WAZ‘ zwar bedeckt, nennt aber auch die Bedingung für eine Verlängerung: „Ich habe ja schonmal gesagt: Der BVB wird natürlich mein erster Ansprechpartner sein und dann muss man schauen, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln. Es macht natürlich einen Unterschied, ob du im März auf dem elften Platz stehst, was nicht mein Anspruch war, oder jetzt wieder in der Champions League spielst. Ich kann jetzt nur sagen: Ich fühle mich wohl.“

Absolute Identifikation

Über die besondere Verbindung zum BVB sagt der 25-Jährige: „Ich würde mich als Arbeiter bezeichnen. Deswegen passt es wahrscheinlich so gut. Die Leute hier wollen, dass du arbeitest, dass du alles gibst auf dem Platz. Das probiere ich immer zu machen. Das ist natürlich nicht alles, aber ein wichtiger Faktor. In Dortmund vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei anderen Vereinen.“

Am Sonntag feierte der Abwehrchef gegen den VfL Wolfsburg (1:0) nach langer Zwangspause ein überzeugendes Comeback. „So wie die Fans mich gefeiert haben nach dem Spiel, da habe ich gemerkt: Ich habe vieles richtig gemacht in meinen drei Jahren beim BVB. Für mich gehört es einfach dazu, sich mit seinem Verein zu identifizieren“, so der Linksfuß. Sowohl die Fans als auch die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben hoffen, dass Schlotterbeck in den kommenden Jahren zum Gesicht des Klubs wird.