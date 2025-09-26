Schlotterbeck hofft auf schnelles DFB-Comeback

Nico Schlotterbeck hält eine Rückkehr in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zur kommenden Länderspielpause im Oktober durchaus für möglich. „Das kommt darauf an, was das Knie macht. Grundsätzlich bin ich recht zuversichtlich, nachdem es jetzt schon für 90 Minuten gereicht hat. Ich werde das in Ruhe auch mit dem Verein besprechen“, sagt der Innenverteidiger von Borussia Dortmund im Interview mit der ‚WAZ‘.

Am vergangenen Sonntag feierte Schlotterbeck, der sich im April einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen hatte, gegen den VfL Wolfsburg (1:0) ein beeindruckendes Comeback. Nun hofft der 25-Jährige auch auf eine schnelle Rückkehr ins DFB-Aufgebot. Der Austausch mit Nagelsmann während seiner Zwangspause sei „sehr gut“ gewesen, so Schlotterbeck, „mein Ziel ist, bis zur WM beim DFB den Stammplatz zu sichern.“