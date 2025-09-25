Anton & Groß loben BVB-Entwicklung

Waldemar Anton (29) und Pascal Groß (34) sind mit dem Saisonstart von Borussia Dortmund zufrieden. „Wir haben einen Plan, den wir verfolgen. Das funktioniert aktuell. Jeder bringt seine beste Leistung“, gab Innenverteidiger Anton am gestrigen Mittwochabend beim ‚19:09 – der Talk‘ der ‚Ruhr Nachrichten‘ zu verstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittelfeldspieler Groß ergänzte: „Wir hatten einen gelungenen Start. Jeder ist besser drauf, wenn Spiele gewonnen werden.“ Mit zehn Punkten aus den ersten vier Bundesliga-Partien pendelt sich der BVB aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Bayern ein. Allzu weit will sich Anton aber noch nicht aus dem Fenster lehnen: „Ich persönlich will das Bestmögliche erreichen, und das ist der erste Platz. Aber wir müssen demütig und auf dem Boden bleiben.“