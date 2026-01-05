Menü Suche
Kommentar
BVB verkündet Campbell-Abschied

Cole Campbell lässt das Kapitel Borussia Dortmund zumindest vorübergehend hinter sich. Den Flügelflitzer verschlägt es zur direkten Konkurrenz.

von Julian Jasch
1 min.
Cole Campbell von Borussia Dortmund @Maxppp

Nach dreieinhalb Jahren bricht Cole Campbell seine Zelte bei Borussia Dortmund ab. Die Schwarz-Gelben geben dem Wechselwunsch des US-Amerikaners nach und bringen ihn bei einem Rivalen unter.

Auf Leihbasis sichert sich die TSG Hoffenheim die Dienste des 19-jährigen Offensivspielers, der in der laufenden Saison unter BVB-Coach Niko Kovac so gut wie gar nicht berücksichtigt wurde. Im Kraichgau will Campbell nun den Bundesliga-Durchbruch schaffen.

TSG Hoffenheim
Darf natürlich nicht fehlen: Die obligatorische Hoteltour 🏨
Zwischen den Liga-Kontrahenten wurde eine Kaufoption ausgemacht, die sich bei sieben bis zwölf Millionen Euro einpendeln soll. Zudem kassiert Dortmund eine Leihgebühr über 1,5 Millionen Euro. De Facto also ein Plusgeschäft für die Borussia, die Campbell 2022 ablösefrei verpflichtet hatte.

„Cole ist ein sehr talentierter Flügelspieler mit großem Entwicklungspotenzial, den wir schon seit einiger Zeit intensiv beobachten“, erklärt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim, „er verfügt über ein hohes Tempo und ausgeprägte Eins-gegen-eins-Qualitäten. Auf den offensiven Außenbahnen ist er variabel einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Top-Kommentare
